Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 34.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligden düşen takımlar belli oldu. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Ankaragücü’nün ardından Kayserispor ve Yeni Malatyaspor da Süper Lig'e veda etti.