Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in ortasında ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
27. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Tripic, ceza sahasına girdiğinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüyü tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 31. dakikada kullanan Napoleoni meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
42. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın attığı şutta savunma oyuncularından dönen topla ceza sahasına girerken buluşan Kone'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün bitirdi.
İkinci yarı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortada ön direkte müsait durumdaki Fernando'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Göztepe 55. dakikada tekrar öne geçti. Sol kanattan Tripic'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic'in şutunda direğe çarpan top oyuna alanına döndü.
90+4. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Berkan Emir topu filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.