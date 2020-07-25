Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş’ta bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkan Gönül, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.