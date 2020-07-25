Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
17. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Farnolle'nin sağından dışarı çıktı.
29. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kjartansson'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza yayında topla buluşan Kjartansson'un yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada Djilobodji'ın verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Güray Vural'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.
48. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Kenan Özer, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.