Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrasındaki kötü formuyla şampiyonluğu Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor, sezonun son maçında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Hafta içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir’in görevi bırakmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkan bordo-mavili takım rakibini ligden düşürdü. Düşük tempoda geçen maçta ilk gol fırsatını 18’inci dakikada Trabzonspor yakalarken, Pereira’nın ortasıyla topla buluşan Campi’nin vuruşu direkten döndü. 37’de Kvrzic’in sağdan yaptığı ortada Henrique etkili bir kafa vuruşu çıkarsa da kaleci Uğurcan hem bu pozisyonda hem de atağın devamında gelen ikinci şutta gole izin vermedi ilk 45 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

> Sörloth yıktı

Maçta gol perdesi 63’te açıldı. Sezonu gol kralı olarak tamamlamak isteyen Sörloth’un ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Lung’dan sekerken, pozisyonu iyi takip eden sezonun sürpriz golcüsü Novak düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 80’de Sosa’nın harika pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür müsait pozisyondaki Sörloth’u görse de Norveçli oyuncunun topuğuyla çıkardığı şut kaleci Lung’da kaldı. Kayserispor son bölümde gol için yüklenirken, Djedje’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı iyi değerlendiren Henrique takımını umutlandırdı: 1-1. Fakat uzatmada Sörloth Kayseri’nin bütün umutlarını tüketti: 1-2.

Ligin kralı Sörloth

Kral Sörloth Trabzonspor şampiyonluğu kaybetti ama gol kralı çıkardı. Sezonun tartışmasız en dikkat çeken isimlerinden olan Sörloth dün attığıyla birlikte 24 gole yükseldi ve Süper Lig’in kralı oldu. Alanyasporlu Papiss Cisse ise 22 golle ikincilikte kaldı. Sörloth maçın ardından, “Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu kadar gol atmam mümkün olmazdı. Onlar sayesinde gol kralı oldum” derken transfer teklifleri için de, “1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim” diye konuştu.