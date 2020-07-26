Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 65'e yükselterek sezonu 2. sırada tamamlayan Trabonspor son 9 sezonun en yüksek puanını topladı. Ligin son iki haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, deplasmanda Kayserispor'u yenerek son 9 sezondaki en fazla puanı topladı ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapattı.



Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını 2019-2020 sezonunda gösterdi.



Trabzonspor'un son 9 sezonda elde ettiği puanlar ve sıralamalar şöyle:

2011-2012 (Sıralama 3) (Puan 56)

2012-2013 (Sıralama 9) (Puan 46)

2013-2014 (Sıralama 4) (Puan 53)

2014-2015 (Sıralama 5) (Puan 57)

2015-2016 (Sıralama 12) (Puan 40)

2016-2017 (Sıralama 6) (Puan 51)

2017-2018 (Sıralama 5) (Puan 55)

2018-2019 (Sıralama 4) (Puan 63)

2019-2020 (Sıralama 2) (Puan 65)