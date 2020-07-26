Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti.

Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük finalde

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük finale yükseldi. İstanbul'daki ilk müsabaka 3-3 berabere tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sağ kanattan Ndao'dan gelen topu Sobiech bekletmeden ceza alanı içindeki Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada Sabo'nun verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bjarnason'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu alan Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada ceza sahası içinde Ergin Keleş'in pasıyla topla buluşan Cocalic'in vuruşunda direkten dönen top Ergin Keleş'e geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyuna alanına döndü.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Müsabaka için tesislerden ayrılan takımlarını meşalelerle uğurlayan Akhisarsporlu taraftarlar, karşılaşmayı stadın yanında kurulan ekrandan takip etti.

Adana Demirspor 4 golle adını finale yazdırdı

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Adana Demirspor, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

9. dakikada Adana Demirspor'da Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Çağlar Akbaba, topu iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bursaspor ceza sahasına yapılan ortada, top Diarra'nın eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

74. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, altıpas üzerinden şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş Yurt, topu ağlarla buluşmadan son anda çıkarttı.

79. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Berk Yıldız'ın pasında kaleci Çağlar Akbaba'yla karşı karşıya kalan Rassoul, meşin-yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

88. dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan topu rakip sahaya taşıyan Erkan Zengin, pasını Berk Yıldız'a çıkarttı. Berk Yıldız'ın çektiği şutta top kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

90+7. dakikada Adana Demirspor'un 4. golü geldi. Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu: 4-0

90+12. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Özkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.