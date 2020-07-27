Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Brezilyalı stoper “İnanılmaz 1,5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı” ifadelerini kullandı.