Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Faal futbol kariyerine nokta koyan Emre Belözoğlu, gelecek planlarını anlatırken, Fenerbahçe’deki mevcut durumla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Kaptanlıktan sportif direktörlüğe geçiş yapan Emre, şampiyonluk hasreti altı yıla çıkan Fenerbahçe’nin probleminin kalite eksikliği olduğunu söyledi. “Fenerbahçe’nin majör kaliteli oyunculara ihtiyacı var” ifadesinde bulunan Emre Belözoğlu, “Sahada mücadele etmenin yanı sıra topu kaleye sokacak, sahaya akıl koyacak da kalitedir. Biz de buna uygun oyuncuları belirledik. Yeni sezonda doğru adımlar atmamız gerekiyor. Kaliteli oyuncuların etrafında Fenerbahçe’yi isteyen profiller olacak. Fenerbahçe’ye burada oynamak isteyen oyuncular gelecek. Oyuncular sarı-lacivertli formanın ağırlığını hissedecek” diye konuştu.



> Gençlere güvenmeliyiz

Yeşil çimlere veda ederken kaptanlık bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk’un koluna takan Emre Belözoğlu, Türk futbolunun geleceğinin genç oyuncularda olduğunu vurguladı. “Başka çıkışımız kalmadı” diyen Emre, “Yapmamız gereken yetenekli gençlere inanmak. Onları doğru şekilde besleyip yönetmemiz gerekiyor” sözleriyle kurtuluş reçetesinin ellerinde olduğunu belirtti. Fenerbahçe için ikinciliğin başarısızlık olduğunu belirten Belözoğlu, “Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk yok. Hedefim şampiyonlukla veda etmekti ama kısmet değilmiş. Camianın bu seneden sonra ciddi bir başarıya ihtiyacı var” yorumu yaptı. Saha içinde agresif tavırlarıyla bilinen Emre, “Artık daha sakin olacağım. Futbolu çok derinden yaşayan biri bir profil çizmek istiyorum” dedi



BİR KARTAL DAHA

Vida’ya onay çıktı

Gökhan Gönül’le anlaşan Fenerbahçe, Domagoj Vida’yı da kadrosuna katabilir. Ev aldığı İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Hırvat savunmacı Beşiktaş’tan ayrılsa Fenerbahçe devreye girecek. Emre Belözoğlu’nun istediği Vida’nın yıllık ücreti 4 milyon avro. Sarı-lacivertlilerin belirlediği rakam ise 2,5 milyon avro.



İTALYAN BEYİN

Falco beklentisi

Kruse’nin rest çekip kaçmasıyla on numara arayışına giren Fenerbahçe, gözünü Lecce’den Filippo Falco’ya dikti. Serie A’da ligde kalma savaşı veren Lecce’nin 28 yaşındaki yıldız için Genoa ile Parma’da devrede. Lecce küme düşerse takımdan ayrılması kolaylaşacak Falco için sarı-lacivertliler yoğun temaslar yapıyor.



KUPASIYLA GELMEK İSTİYOR

‘Bulut’lar kalkıyor!

Fenerbahçe, Erol Bulut’la bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 800 bin avro alacak Erol Hoca, şampiyonluk hâlinde de 500 bin avro prim kazanacak. Alanya’dan ekibiyle gelecek Erol Bulut, Aurelio ve Volkan Demirel’den vazgeçmeyecek. Amacı Türkiye Kupası’nı kazanarak yeni görevine moralli başlamak olan Erol Hoca, Fenerbahçe’yi şampiyon yapan hoca olabilirse, Aykut Kocaman’ın unvanını paylaşacak.