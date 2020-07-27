Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş, tarihinin en çalkantılı sezonunu geride bıraktı. Önce Başkan Fikret Orman görevini bıraktı. Yerine gelen Ahmet Nur Çebi büyük bir borç yükünün altına girdi. Ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı gönderildi. Kulübün gelirleri temlik altında olduğu için futbolculara ödemeleri yapılamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, paralarını alamadığı oyuncuların için birer birer ayrıldığı takımdan verim almayı başardı ve Beşiktaş sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılma umuduyla üçüncü sırada bitirdi. Gelecek sezon ise çok farklı olacak. Takımdan hâli hazırda altı oyuncu ayrılmış durumda. Gökhan Gönül ve Caner Erkin de büyük bir sürpriz olmazsa ayrılacak. Elneny ile son defa masaya oturulacak ancak Mısırlı oyuncu kendisine yapılan 1,4 milyon avroluk ilk teklifi reddetmişti.



> Oğuzhan inmiyor

Bütün sezon faydalanılamayan Douglas da kendisine takım arıyor. Oğuzhan Özyakup'un geri dönmesini Sergen Yalçın çok istiyor ancak Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralanan yıldız oyuncu, 2 milyon avro yıllık ücretini indirmemekte kararlı. Yönetim de Oğuzhan'ın bu tavrından rahatsız olduğu için 27 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Dorukhan Toköz ise zam istiyor. Genç oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa Galatasaray ve Fenerbahçe transfer için kapıda bekliyor. Güven Yalçın'a da Almanya ve Fransa'dan talipler var. Yıllık ücretleri yüksek olan Vida, Ljajic, Roco, Lens ve N'Koudou da takımda istenmiyor. Bu beş oyuncudan sadece Vida ve Ljajic'e ilgi var ancak henüz kulübe gelen resmî bir teklif yok.



N’SAKALA’DAN SONRA

Cisse operasyonu

∂ Sergen Yalçın’ın istediği isimlerden N’Sakala transferini bitiren Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor forması giyen isimlerden Cisse ile de önümüzdeki hafta masaya oturacak. Yönetici Erdal Torunoğulları, kupa finalinin ardından görüşmelere hız verecek. Öte yandan yine Alanyaspor forması giyen stoper Welinton'un transferi için siyah-beyazlı yönetimin bekleme karar aldığı öğrenildi.



KARTAL'I AYAĞA KALDIRDI

Sergen Yalçın farkı

∂ Sergen Yalçın, görev aldığı 15 maçta 34 puan toplarken maç başı 2,2 puan ortalamasını yakaladı. Avcı ise 18 maçta 30 puanla 1,6'lık ortalama tutturmuştu. Yine Avcı döneminde 7. sırada bulunan Beşiktaş, Yalçın ile 3. sıraya oturarak sezonu tamamlamayı başardı. Ayrıca Avcı ile 18 maçta 28 gol atıp 24 gol yiyen Beşiktaş, Yalçın yönetimindeyse 15 maçta 28 gol atıp sadece 14 gol yedi.



Gidenler

Burak

Karius

Ruiz

Rebocho

Diaby

Boateng



Sıradakiler

Gökhan Gönül

Caner

Elneny

Douglas



Belirsizler

Oğuzhan

Dorukhan

Güven



İstemeyenler

Vida

Ljajic

Roco

Lens

N'Koudou



Dönenler

Fatih Aksoy

Larin

Alpay Çelebi

Ajdin Hasic

Mirin