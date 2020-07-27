Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha formasında sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisinin taraftarın takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ettiği belirtildi. Dış saha formasının da ateş temasından esinlenildiği ifade edildi. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini aldı.



2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL'den satışa sunuldu.