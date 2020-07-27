Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in İzmirli temsilcisi Göztepe’de yönetim, ligin sona ermesiyle birlikte Teknik Direktör İlhan Palut ile masaya oturdu. Palut ile görüşen Başkan Mehmet Sepil, genç teknik adama kendisine güvendiği ve yeni sezonda da takımın başında olmasını istediğini söyledi. İlhan Palut da Sepil’in bu isteğini geri çevirmediği öğrenildi.



Yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın başında yer alacak İlhan Palut’un, zaman kaybetmeden önümüzdeki sezon için kadroyu dizayn etmeye başlayacağı ve bu doğrultuda transferlerin yapılacağı belirtildi.