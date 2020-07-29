Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul’da Conrad Bosphorus Otel’de kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi yayıncı kuruluşun indirim istemesi, yeni yabancı kuralı ve bazı kulüplerin küme düşmenin kaldırılması talebiydi. Lige verilen arada, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Y. Malatyaspor, Ç. Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’dan oluşan yedi takım TFF’ye ‘Küme düşme kaldırılsın’ talebinde bulunmuş ancak TFF bu talebi reddetmişti. Bu yedi kulübe daha sonra bütün kulüpler destek çıktı.

> Yabancı ertelensin

Ancak bu destek hemen gelmedi. Konuyla ilgili tartışmalar sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sinirlenerek iki defa salonu terk etti. Daha sonra 18 kulüp küme düşmenin kaldırılması fikrine onay verdi. Toplantıdan şu kararlar çıktı: 1) Küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye tavsiye kararında bulunulacak. 2) Yabancı sınırlaması kararının bir yıl ertelenmesi talep edilecek. 3) Yayıncı kuruluşla yeni bir toplantı yapılması, bu toplantıda Kulüpler Birliğinin de temsil edilmesi istenecek.

Gözbaşı sinirlendi

Bu sezon küme düşen takımlardan Kayserispor’un başkanı Berna Gözbaşı sinirlenerek dünkü toplantıyı iki defa terk etti. İlkinde Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç, ikincisinde ise Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ikna ederek Berna Başkan’ı toplantıya döndürdü.

MEHMET SEPİL:

Özdemir anlaşmış!

∂ Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Nihat Özdemir bana yayıncı kuruluş ile beklentinin altında bir rakama anlaştığını söyledi. Ortada mevcut kontrat olduğunu hatırlatırız” dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da ligden düşmenin kaldırılmasını desteklediklerini belirtti.