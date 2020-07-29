Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla kapatan Fenerbahçe hem yeni transferler hem de teknik adam konusunda adımları bu defa erken atacak. Ersun Yanal’ın gitmesinden sonra takımı geçici olarak Tahir Karapınar’a emanet eden sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor’un başarılı hocası Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı. İmzaların atılması için kupa finali bekleniyordu. Yönetimin, bu akşam oynanacak kupa finalinin ardından Bulut’u resmen duyurması bekleniyor. Transferde görüşmeler de şu ana kadar Erol Bulut’un bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmiş durumda.

> Kampa kadar bitirin

Sarı-lacivertli takımın anlaşmaya vardığı isimler, resmî transfer dönemi olan 4 Ağustos’tan itibaren duyurulmaya başlanacak. Futbol Federasyonunun 3 Ağustos’ta açıklaması beklenen harcama limitlerine göre Fenerbahçe, planını belirleyecek. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıp kasada rahatlama sağlanacak. Sarı- lacivertli kulüpte 12 Eylül’de başlayacak yeni sezon kampının ne zaman toplanacağına yeni teknik direktör Erol Bulut karar verecek. Transferlerin büyük çoğunluğu Bulut’un isteğiyle kampa yetiştirilmeye çalışacak.

Sol bek başladı sağ bek bitirdi

Fenerbahçe’nin bu sezon lige erken havlu atmasının en büyük sebebi savunmasını oturtamaması oldu. Sarı-lacivertliler sadece altı maç üst üste savunma dörtlüsünde istikrar yakalayabildi. Sezona sol bek başlayıp sağ bek bitiren Dirar, savunmadaki yapbozun belgesi oldu.