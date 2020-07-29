Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR 2 - 0 ALANYASOPOR

90'GOL! Trabzonspor, Alexander Sörloth ile farkı ikiye çıkartıyor! Hızlı gelişen atakta Jose Sosa'ın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Alexander Sörloth ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 10 dakikalık uzatma ilave edildi.

90' Trabzonspor'da Pereira'nın yerine Da Costa oyuna dahil oldu.

90' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak dışarı alındı. Ndiaye oyunda. Abdulkadir Parmak - Badou Ndiaye

88' Abdulkadir Ömür, Alanyaspor savunmasını peşine takıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılıp golü atmak istedi ancak vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

78' Trabzonspor'da Novak sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Kamil Ahmet Çörekçi oyunda. Filip Novak - Kamil Cörekci

74' Alanyaspor'da Mustafa Pektemek oyunda. Ceyhun Gülselam dışarı alındı.

64' Trabzonspor etkili geldi! Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti.

63' Alanyaspor'da Efecan Karaca dışarı alındı. Onur Bulut oyunda.

60' Trabzonspor'da Pereira itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü. Sarı Kart - João Pereira

53' Alanyaspor'da Siopis kenara geldi. Salih Uçan oyunda.

46' İkinci yarıya Alanyaspor başladı.

Maçta ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

41' Trabzonspor'da sakatlanan Ekuban'ın yerine Bilal Başaçıkoğlu oyunda. Caleb Ekuban - Bilal Basacikoglu

39' Trabzonspor'da Sörloth ceza alanı dışından çok sert vurdu! Yükseklik kazanan top üstten auta çıktı.

34' Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.

25' GOL! Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti! Sörloth sol kanattan kale önüne hareketlenen Abdulkadir'e nefis bir pas attı. Abdulkadir topu gelişine kayarak vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Gol - Abdülkadir Ömür

19' Trabzonspor gole yaklaştı! Sörloth ceza alanı içinde savunmaya rağmen şutunu çekti! Kaleciden dönen topa Abdülkadir Ömür vurdu ancak genç futbolcu yakın mesafeden topu üstten auta yolladı.

17' Alanyaspor kullandığı duran topun ardından Cisse ile gole yaklaştı ama öncesinde Fernandes ofsayta yakalandı.

16' Trabzonspor'da Campi, Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Campi ceza alanı içinde çok iyi yükselip kafayı vurdu. Top direğin yarım metre dışından auta çıktı.

6' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi! Bakasetas ceza yayı üzerinde boş kaldı. Kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Trabzonpor başladı!