Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasından sonra Karadeniz ekibinin ligde kalan Hes Kablo Kaysersipor ve Türkiye Kupası finalindeki Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında Antrenör Eddie Newton yer aldı. İki maçtan galip ayrılan bordo-mavililerde teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelse de İngiliz teknik adamın bu iki maçta ortaya koyduğu performans başta Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üzerinde soru işareti oluşturdu.

Kulüple ve Oyuncularla olan diyaloğu iyi

Chelsea’de önemli bir dönem geçiren Newton, 2011-2012 sezonunda FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında saha kenarındaki duruşu ve oyuna müdahaleleri büyük bir beğeni kazandı.

Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra Abdullah Avcı ve Shota isimleri ön plana çıkarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun aklında Newton seçeneği de saklı duruyor. Yönetim içinde teknik adam konusunda fikir ayrılıkları meydana gelse de bu konuda Ahmet Ağaoğlu'nun son kararı vereceği biliniyor.

Takımın toplanma tarihi değişebilir

Karadeniz ekibi, 10 Ağustos'ta toplanmayı planlarken, CAS kararı sonrası tarihin değişebileceği belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan bordo-mavililerin CAS'ın vereceği karar sonrası planlarını değiştirebilir. Olumlu karar çıkması halinde 10 Ağustos'ta toplanma planı yapan Trabzonspor, çıkabilecek olumsuz karar sonrası toplanma tarihini uzatacak.