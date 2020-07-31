Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, İstanbul ekibine penaltılarda 6-5 mağlup oldu ve Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı. Mavi-lacivertli ekibin yenilmesin ardından Adana’da da taraftarlar maçı izledikleri Seyhan İlçesi’ne bağlı Gençlik Meydanı, Şinasi Efendi Caddesi ve birçok yerden üzülerek ayrıldı. Bazı taraftarların ise yenilginin ardından ağladığı görüldü.

Öte yandan binlerce taraftarın bu anlarda sosyal mesafe kurallarını ve maske takma zorunluluğunu hiçe saymaları dikkat çekti.