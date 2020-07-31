Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece Trabzonspor'un değil, birçok takımında da merakla beklediği haber geldi ve Türkiye'nin kupa şampiyonu büyük şok yaşadı. Daha önce mali fair play şartlarına uymadığı için UEFA'dan 'Avrupa'dan kupalarına men cezası' alan Trabzonspor konuyu CAS'a taşımıştı. CAS dün kararını açıkladı ve Karadeniz ekibine verilen cezanın yerinde olduğunu belirtti. Kurum yaptığı resmî açıklamada, “Tarafların yazılı sunumları ve delilleri göz önünde bulundurularak Trabzonspor'un 2019 yılı için mali gereklilikleri yerine getirmediği tespit edilmiş ve kulübün itirazı reddedilmiştir” ifadelerine yer verdi.



>Ağaoğlu: Saygısızlık

Son duruma göre Avrupa'ya gidecek takımlar ve statülerinde de değişiklik oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak, Sivas Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalırken, Galatasaray bu kulvarda ön eleme maçlarına katılacak. Karara büyük öfke gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır. Bu kararın ne kadar adaletli bir karar olduğu dahi tartışmaya açık bir konudur" sözlerini kullandı.



YENİ GİRİŞİM

Rota federal mahkeme

Şok edici haberden sonra Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi yeni bir karar aldı. Bordo-mavili kulübün şimdi de CAS'in bu kararını değiştirmek için İsviçre federal mahkemesine başvuracağı öğrenildi.