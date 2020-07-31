Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım Karagümrük oldu. Ligde önümüzdeki sezon altı İstanbul takımı boy gösterecek. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final maçı heyecan doluydu. 28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı. 40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı, arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi, Karagümrük öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.



> Aykut faktörü

İkinci yarıyla birlikte Adana temsilcisi yüklenmeye başladı. 69. dakikada klas bir gol izledik. Pa Dibba on sekiz önünde aldığı topu Karagümrük defans oyuncuları arasından süzülüp uzak köşeye bıraktı: 1-1. Her iki takımın sürüp giden dakikalarda çabaları gol getirmeyince karşılaşma uzatmalara taşındı. Bu bölümün son dakikasında kritik noktadan kazanılan frikiği Erkan Zengin 90'a gönderdi ama Karagümrük kalecisi Aykut müthiş bir refleksle maçı penaltılara götürdü. Atışlar sonucunda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Karagümrük Süper Lig biletini kaptı.



BÜYÜK MUTLULUK

Kolay değil, bir sezon mücadele veriyorsunuz ve son maçın penaltılarında kazanıyorsunuz. Karagümrük kupasını aldığında bütün sezonun yorgunluğunu unutturan haklı bir mutluluk yaşadı...