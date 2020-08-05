Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. Parken Stadı’ndaki karşılaşma 19.55’te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Mücadele UEFA’nın aldığı karar sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart’ta oynanması gereken rövanş maçı Covid-19 salgını yüzünden ertelenmişti.

> Avantaj Başakşehir’de

İstanbul’da 12 Mart’ta oynanan ilk maçı Edin Visca’nın golüyle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertlilerin, Danimarka’da oynanacak maçta alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir, Kopenhag’ı elemesi hâlinde büyük ihtimalle çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek. ManU, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK’ı 5-0 yenmişti.

20 yıl sonra güzel tesadüf

Başakşehir'in çalıştırıcısı Okan Buruk basın toplantısında, "İlk maçta kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bulursak, daha büyük avantaj olacak. Bu düşünceyle sahaya çıkacağız" derken, "20 yıl önce bu statta (Parken) UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Güzel bir tesadüf. Yine mutlu olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.