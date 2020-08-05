Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Süper Lig kulüpleri için belirlenen 2020-21 sezonu takım harcama limitlerini belirledi. Kulüpler önümüzdeki sezonda mali durumlarına göre tek tek belirlenen limitler çerçevesinde harcama yapabilecek. Bilindiği üzere 2019-20 sezonunda limitler üzerindeki kabul edilebilir sapma miktarı %30’du. Önümüzdeki sezon ise bu sapma miktarı %15 olarak belirlendi. Sponsorluk gelirlerini artıran Galatasaray 493 bin lira ile en fazla harcama limitine sahip takım olurken devre arasında bu konudan en çok dert yanan Fenerbahçe, geçen yılki 206 milyon liralık limiti bile koruyamayıp 178 milyon liraya düştü.

> Yenilere 106 milyon

Geçen sezon da limitler konusunda TFF ile büyük tartışma yaşayan ve devre arasında sadece bir transfer yapabilen Fenerbahçe’nin harcama limitinin daha da düşmesi sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğrattı. Bu karar, sarı-lacivertlilerin transfer bütçesini yeniden gözden geçirmesine sebep olacak. Harcama limiti en az olan kulüp ise Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon TL harcayabilecek. Süper Lig’in yeni ekipleri Hatayspor, Erzurumspor ve Karagümrük’ün harcama limiti ise 106 milyon TL olarak açıklandı. Ligi şampiyon bitiren ve Devler Ligi’nden dev bir gelir elde edecek olan Başakşehir’in limitinin 170 milyon lirada kalması da dikkati çekti.

> İtiraz hakları var

Öte yandan TFF, kulüplerin itiraz hakkı için de “Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir” açıklamasını yaptı. Harcama limitleri; takımların oyuncu maaşları, teknik ekip masrafları ve menajerlere ödedikleri ücretleri kapsıyor. Kulüplerin, 2019-2020 sezonunda Harcama Limitini %30’una kadar aşmaları cezaya tabi olmayacak. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15’e düşecek. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin harcama limiti dâhilinde kalmaları mecburi olacak. Harcama limitlerinin aşılması kulüplere çeşitli cezai müeyyideler getirecek.

BANKALAR BİRLİĞİ DETAYI

Fenerbahçe’nin neden düşük?

∂ Kulüp gelirinin yüzde 50’si harcama limitini oluşturuyor. Normalde Fenerbahçe’nin bu seneki geliri 800 milyon lira civarında bekleniyor. Bu durumda 350-400 milyon lira olması gereken limit, Bankalar Birliği ile anlaşılmadığı için düşük seviyede çıkıyor.

OYUNCU SATIŞININ ÜÇTE BİRİ HARCAMA LİMİTİNE EKLENEBİLİYOR

∂ TFF talimatına göre, takımların oyuncu satması/kiralaması karşılığında kazanacakları bonservis bedelleri ve kiralama ücretlerinin yalnızca 1/3'ü harcama limitlerine artı (+) bakiye olarak eklenmektedir.

∂ Takımlar, yaptıkları transferlerde harcama limitinin aşılmasına yol açan oyuncuları için lisans çıkaramayacak ve TFF'ye bildirilen resmî kadrolarında yer veremeyecek.

harcama limiti nasıl artar?

∂ Gelir artışı ile (sponsorluk anlaşması vb.)

∂ Sermaye arttırımı ile

∂ UEFA’dan gelen gelirler ile

∂ Transferde gelir fazlası sağlayarak

Aşılırsa hangi cezalar uygulanacak

∂ Yüzde 5’e kadar aşılırsa: İhtar

∂ Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

∂ Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

∂ Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

∂ Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası…

∂ Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: üç puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası…