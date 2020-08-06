Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da beklenen gelişme... Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Barcelona gibi dünya devine kadar giden Arda Turan, yuvasına geri döndü. Bir dönem özel hayatıyla daha çok ön planda olan ve bunlardan ders aldığını belirtip Fatih Terim ile de buzları eriten tecrübeli ismin geçen sezon takıma dönmesi planlanıyordu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz transfere onay vermemiş ve camiadan da tepkiler gelmişti. Sonrasında Fatih Terim, taraftarın tepkisini aza indirmek adına sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.



> Albayrak’ın aracıyla...

Dün ise sıcak gelişmeler yaşandı. Arda Turan, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın aracıyla Türk Telekom Stadı’na gitti. Başkan Mustafa Cengiz ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Boş mukaveleye imza atan Arda Turan’ın maç başı ücret alacağı ifade edildi. Yeniden 66 numaralı formayı giyecek olan eski Aslan’la yapılan anlaşmanın da 1+1 yıllık olduğu belirtildi. Dokuz yıl sonra yuvasına dönen Arda Turan, 2011’de 12 milyon avroluk bonservis bedeliyle A. Madrid’e 2015’te de 34 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Barcelona’ya transfer olmuştu.



Arda’yı görecekler

9 yıl aradan sonra Galatasaray’a dönen Arda Turan, “Galatasaray’ın evladı Arda’yı herkese göstereceğim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam, şimdi bu forma altında yine aynısını yapacağım” dedi.



G.SARAY’DA İLK DEFA

Babam ve oğlum

Bir dönem baba ve oğul ilişkisine sahip olan ancak EURO 2016’da araları açılan Terim ile Arda yeniden buluştu. İkili kulüp kariyerinde ilk defa çalışacak. Terim’in G.Saray’ın başına üçüncü defa geçtiği 2011 yazında Arda, kamp sonrası A. Madrid’e transfer olmuştu.



LİMİT CEVABI

Rakamlarla oynamadık

Başkan Mustafa Cengiz, “Aslında Arda Turan’ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu” derken harcama limiti konusunda da, “Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Bizim rakamlarla oynamamız istesek de mümkün değil” sözlerini kullandı.