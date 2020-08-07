Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongre öncesi kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07.08.2020 tarihinde saat 19.00’da, c¸ogˆunluk sagˆlamadıgˆı takdirde ise 14.08.2020 tarihinde saat 19.00’da gerc¸ekles¸ecek olan Olagˆan Genel Kurul Toplantımız Alparslan Tu¨rkes¸ Spor Salonu'nda yapılacaktır. Kulu¨bu¨mu¨z u¨yesi olan herkes, u¨ye oldugˆu zamana ve aidat borcuna bakılmaksızın oy kullanabilecek! Kulu¨p u¨yeligˆinizi e-devlet u¨zerinden dernekler ve sonraki adımı dernek u¨yeligˆi sorgulama olan kısımdan sorgulayabilirsiniz.”