TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Konyaspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hilmi Kulluk ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.