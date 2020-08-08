Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona bugün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de korona virüs testleri negatif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.