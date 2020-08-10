Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Mario Balotelli'nin Beşiktaş'a gelme ihtimali siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Kulübün ekonomik anlamdaki sıkıntıları sebebiyle yaşadığı buhranlı günlerde dünyaca ünlü bir futbolcunun isminin Beşiktaş'la anılması bile siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İtalyan golcünün menajeriyle kurulan ilk temaslar son derece olumlu geçince heyecan daha da artmıştı. Ancak transferin önüne hiç umulmadık bir engel çıktı. Pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi virüsün ilk etapta en çok vurduğu İtalya'da da liglere ara verilmişti. Bu ara Mario Balotelli için hiç iyi geçmedi. Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu üç ay önce 88 kilodaydı ancak şu anda tam 100 kiloya yükseldi. Bu durum transfer için harekete geçmiş olan siyah-beyazlı yöneticileri düşündürdü.

> Mario heyecanlı

Koronavirüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya’da futbola ara verilmesi sonrasında ilk etapta takım kampına katılmama kararı alan ardından fikir değiştiren Balotelli, tesislere alınmamıştı. Bu dönemde iyice dikkatsiz beslenen İtalyan yıldız formundan hızla uzaklaştı. Balotelli'nin ünlü menajeri Mino Raiola, golcü oyuncunun kilo probleminin geçici olduğunu ve özel diyetisyenle kolayca çözüme kavuşulacağını belirterek Beşiktaş'ın transfer heyetini rahatlatmaya çalıştı. Futbol A.Ş Başkanı Erdal Torunoğulları'nın beraberindeki heyetle bu hafta içinde İtalya'ya giderek görüşmelere başlaması bekleniyor. Öte yandan Balotelli'nin de sosyal medyadaki ilgi üzerinden Beşiktaş forması giymekte istekli olduğu öğrenildi.

TARAFTARA EMOJİ GÖNDERDİ

Balotelli'den kalpli cevap!

İtalya'da sıkça ırkçı saldırıya maruz kalan Balotelli'ye destek, Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı'dan gelmişti. Yapılan pankartlı paylaşımda, "Balotelli! Burada kimse sana ırkçılık yapamaz” ifadeleri kullanıldı. Dünyaca ünlü golcü de bu paylaşımın altına kalp emojisi gönderince siyah-beyazlı taraftarların heyecanı katlandı.

Kartal'ı yalnız bırakmadılar

Beşiktaş Yönetimi dün gece Kanal D üzerinden 'Ödül Senin' programı yaparak yardım kampanyası başlattı. 'Bırakmam Seni' sloganıyla başlayan yardım kampanyası stadyumdan canlı olarak yayınlandı. 'Hadi Hisset' şarkısı ile programın açılışı yapılırken, taraftarlara hitap eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "300 bine yakın SMS aldık. Destekleyenler var. Beni arayanlar var. Camiamızın abisi dediğimiz Rahmi Koç, 10 milyon lira katkı verdi. Yönetim kurulumuz beş milyon ayrıca ben de beş milyon lira veriyorum" sözlerini kullandı. Gecede birçok sanatçı, iş adamı ve dernek de siyah-beyazlı kulübe çeşitli miktarlarda yardımlarını iletti. Programın ilk 75 dakikasında yardım miktarı 55 milyon lirayı bulurken, 90 bin SMS geldiği açıklandı.

Kura günü

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün 13.00'teki kura çekimiyle belli olacak. Kartal'ın muhtemel rakipleri arasında PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) ve Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) takımları bulunuyor.