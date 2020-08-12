TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Bandırmaspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Onur Göçmez ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.