Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ve Beşiktaş ilk transferini açıkladı. Caner Erkin'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sol beki sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar Alanyaspor'dan Fabrice N’Sakala'nın transferini resmen bitirdi. Dün akşam saatler kulübün kuruluş tarihi olan 19.03'ü gösterdiğinde siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından ilk olarak gitar emojili bir paylaşım yaptı. Ardından "Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala" yazısıyla Kongolu futbolcunun gitar çaldığı videoyla transfer duyuruldu. N’Sakala'nın transferi KAP'a da bildirildi. Buna göre futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. N'Sakala yıllık 850 bin avro alacak.

ATIBA TAMAM

Beşiktaş'ta 400 bin avroyu kabul etmeyen Atiba, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin girişimiyle bir yıl daha takımda kaldı. Çebi, Kanadalı oyuncuyla 500 bin avro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. Tecrübeli oyuncu bugün idmanlara başlayacak.