Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.