Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında RB Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Jose Alvalade'de oynanan maçı Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti.

Çoğunlukla dengeli geçen maçın ilk devresinde, iki takım birbirine yenişemedi. RB Leipzig biraz daha baskılı oynayan taraf olsa da bu devrede gol sesi çıkmadı. Almanya temsilcisi ikinci yarıya ise daha istekli başladı. İyi oyununu sürdüren ve baskısını arttıran RB Leipzig, aradığı golü 50. dakikada Dani Olmo ile buldu. Marcel Sabitzer ise bu golü hazırlayan isim oldu. 1-0'lık RB Leipzig üstünlüğü ile devam eden ikinci yarıda, İspanya ekibi farkı kapatmak için aradığı golü penaltıdan buldu. Lukas Klostermann'ın yaptığı faul sonrası kazanılan penaltı için 71. dakikada topun başına geçen Joao Felix, ağları sarsarak takımının tur atlama umudunu korudu. (1-1)

İki takımın da dikkatli ilerleyerek tur için gol aradığı çekişmeli karşılaşmada, RB Leipzig bir kez daha gülen taraf oldu. 88. dakikada Angelino'nun sol kanattan yerden ortasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Tyler Adams'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Son dakikada gelen bu gol ile Leipzig, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yazdırdı.