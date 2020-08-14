Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hes Kablo Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, " Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.