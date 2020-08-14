Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 13 Ağustos günü yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcu ve bir teknik heyet personelinde test sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekipten bugün yapılan açıklamada sonuçları negatif çıkan futbolcu ve teknik heyet çalışanının tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edileceği belirtildi.