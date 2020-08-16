Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın dönemde ülke bazında Almanlardan bir Brezilya çekmişti (7-1) bunlara kulüp bazında bir de Barcelona eklendi. Messi’li Barça, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih’e 8-2 ile elendi. Şampiyonlar Ligi düzeyinde hem de Barcelona gibi yıldızlardan kurulu bir takımın bu denli ezilmesi dünyanın gündeminde bir numaraydı. Zaten yansımalası da skor gibi farklı oldu. Teknik direktör Quique Setien’in görevine son verilirken yeni yapılanma için de düğmeye basıldı.



> Kimse dokunulmaz degil

İspanyol basını, tarihî mağlubiyeti sert dille eleştirdi. El Mundo Deportivo, "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkarırken Sport “Tarihî aşağılama" ifadesini kullandı. Marca da “Utanç” manşetiyle çıkarken As gazetesi “Bayern felaketi, Barcelona'nın bütün kurumsal alanlarında sonucu öngörülemeyen bir kriz oluşturdu” yorumunu yaptı. Oyunculardan Gerard Piqué de “Bu, utanç verici bir şey. Kulübün her türlü değişikliğe ihtiyacı var. Kimse dokunulmaz değildir” dedi.



ALMAN BASINI:

Bayern Barça’yı rezil etti

Tarihî maçın Alman basınına yansımaları da tarihî oldu. İşte öne çıkan başlıklar;

Bild: Yüzyılın galibiyeti.

Kicker: Bayern, Barça’yı rezil etti

ZDF: Bayern, Barcelona’yı parçalara ayırdı

Focus: Bayern, Barça’yı tarihî bir dayakla rezil etti.



SAYILARIN DİLİ

Tarih yazdılar

B. Münih, dev arenada Barcelona’ya ilk yarı 4 gol atan ilk takım oldu.

Thomas Müller, 6 golle Barcelona ağlarını en fazla havalandıran isim oldu.

Kalesinde 8 gol gören Barcelona rakip kaleye sadece 7 şut atabildi.

Alman ekibi, eleme turunda rakip fileleri 8 defa havalandıran ilk ekip.

B. Münih, Şampiyonlar Ligi’de 9 maçın hepsini kazandı ve 39 gol attı.

Barcelona, tam 74 senelik bir aradan sonra kalesinde 8 gol birden gördü.