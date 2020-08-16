Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'da gerçekleştirilen Moto GP'de sezonun dördüncü yarışı korku dolu anlara sahne oldu.

Yarışın 9. turunda Esponsorama takımından Fransız Johann Zarco ve Petronas Yamaha'dan İtalyan Franco Morbidelli'nin dahil olduğu bir kaza meydana geldi. Pilotlar, kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasına neden olan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında iki pilotun motosikletleri pistte defalarca takla atarak diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.

AZ FARKLA KAZADAN KURTULDU

Takla atan motosikletler, şans eseri sürücülere temas etmeden pist dışına çıktı. Moto GP efsanesi Valentino Rossi kazadan santimetrelerle kurtuldu.

YARISI DOVIZIOSO KAZANDI

Pistin temizlenmesinin ardından 20 tur üzerinden yeniden başlayan yarış sonunda rakiplerini geride bırakan İtalyan Andrea Dovizioso, sezonun ilk galibiyetini elde etti.