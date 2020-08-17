Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan ve Filip Novak hamleleriyle gündemi sarsmıştı. Trabzonspor’dan ayrılması beklenen Sosa’yla flörte devam eden sarı-lacivertliler golcü konusunu ise sürpriz bir hamleyle çözdü. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Senegalli Mame Thiam ile anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç’un bizzat yönettiği görüşme Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşti. Yönetici Selahattin Baki’nin yanı sıra menajer Ahmet Bulut’un da yer aldığı görüşme akşam 17.00’de sona erdi. Sonrasında Thiam kendi temsilcileriyle yaklaşık bir saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Fenerbahçe’ye 'evet' diyen Senegalli için Kasımpaşa da yeşil ışık yaktı.



> Devamı gelecek

Ali Koç’un, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner’le özel bir görüşme yaptığı ve transferin detaylarını konuştuğu öğrenildi. Kasımpaşa’nın sözleşmesi devam eden Thiam’a karşılık Harun Tekin ya da Mevlüt Erdinç takasını değerlendirdiği, transferin oyuncu karşılığında veya cüzî bir rakama biteceği belirtildi. Sezonu 28 maçta 12 gol, 5 asistle tamamlayan Senegalli oyuncu Sow’a olan hayranlığıyla biliniyor. Yeni sezonda çubukluyu giyecek Thiam, Fenerbahçe’nin tek golcüsü olmayacak. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Fransız Loic Remy, 30’luk Ekvadorlu Enner Valencia ve henüz 25 olan İngiliz Chuba Akpom için de temasları sürdürüyor. Listenin ilk sırasındaki isim Remy.



17 - Thiam geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 defa fileleri havalandırdı ve beş de asist yaparak toplamda 17 gole direkt katkıda bulundu.





MERHABA FUTBOL

Sadık’ın yüzü güldü

∂ Geçen sezon çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar 8.5 ay sonra ilk maçına çıktı. İstanbulspor’la oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alan Sadık, “Tekrar maç oynamak mutluluk verici” derken, “Uzun süre uzak kalmanın dezavantajını hissettim. Eksiklerim var ama yeniden sahada olmak çok güzel” ifadesinde bulundu.

TAM KORUMA

Kamp hazırlığı

∂ Dünü izinli geçiren Fenerbahçe bugün tek idman yapacak. Sarı-lacivertliler yarın sabah ise koronavirüs testinden geçecek. Akşama kadar tesislerde kalacak oyuncular test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’ndaki 10 günlük kamp için Düzce’ye gidecek. Fenerbahçe kamp döneminde Karagümrük ve Alanya ile hazırlık maçı da yapacak.



KOMŞU YOLCUSU

Garry’nin valizi hazır

∂ Garry Rodrigues’e Olimpiakos talip oldu. Yunan ekibi Wolwerhampton’a giden Pdence’nin yerini Rodrigues’le kapatmak istiyor. Bir dönem PAOK forması giyen Afrikalı oyuncu da Yunanistan’a dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ise yüksek yıllık ücretinden kurtulmak istese de yerini doldurmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.



ŞİPŞAK TRANSFER

Thiam transferi dün yapılan görüşmeyle gerçekleştirildi. Görüşmede Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetici Selahattin Baki ve menajer Ahmet Bulut da yer aldı.



MONACO DA GUSTAVO’NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Fransızlar sırada

Fenerbahçe’nin Brezilyalı maestrosu Luiz Gustavo için talipler kapıya dayandı. Sarı-lacivertlilerin Marsilya’dan aldığı sambacıyı Fransa’ya geri götürmek isteyen Lyon’a Monaco rakip oldu. Lyon’un 8 milyon avroluk teklifinden sonra Monaco 8,5 milyonu gözden çıkardı. Ancak sarı-lacivertlilerin Gustavo için istediği rakam 10 milyon avro. Monaco’nun devreye girmesiyle eli güçlenen Fenerbahçe, Fransızları birbirine kırdırıp maksimum kazancı elde etme peşinde. Yarışa sonradan dahil olan Monaco’nun oyuncunun menajeri Roger Witmann’la görüştüğü ve Lyon’a çalım atabilmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor. Öte yandan Türkiye’de beklediği ortamı bulamayan Luiz Gustavo da Fransa’ya dönmeye sıcak bakıyor.



KALEYE İKİ TAKVİYE

Selmani ısrarı

Erten Aksu’yla yolları ayıran, Harun Tekin’i satış listesine koyan Fenerbahçe kaleye iki transfer planlıyor. Bonservisi Bournemouth’ta bulunan Bosna Hersek Millî Takımı’nın 33 yaşındaki kalecisi Asmir Begovic’le anlaşan sarı-lacivertliler, TFF ekiplerinden Mememen’in 22 yaşındaki Arnavut eldiveni Gentian Selmani için de ısrarını sürdürüyor.