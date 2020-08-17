Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 2012'de İstanbul'da düzenlenen Formula 1'in yeniden ülkemize geleceği yönündeki bu iddia yarış severleri heyecanlandırırken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Intercity İstanbul Park yönetimi gizlilik sözleşmesi gereği konuya ilişkin bilgi vermekten kaçınırken, Formula 1'den önemli isimlerin İstanbul'a gelerek piste yakın çevredeki otellerde kasım ayı için çok sayıda oda tutması bu iddiaların güçlenmesine neden oldu. Öte yandan kasım ayına kadar takvimi belli olan Formula'da sezonun nasıl devam edeceğine yönelik resmî bir açıklama henüz yapılmadı.



Pilotlar çok mutlu

Haas'ın Fransız pilotu Roman Grosjean “İstanbul çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum" dedi. Red Bull pilotu Alexander Albon ise İstanbul pistinin dünyanın en iyilerinden biri olarak nitelendirdi.