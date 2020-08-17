Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü depremin yaşandığı 03.02'de sosyal medyadan yayınladığı videolu mesajda, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü de 03.02'de paylaştığı mesajında, "Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Trabzonspor ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara depreminin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübü ise yayımladığı mesajında "17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor da şu açıklamalara yer verdi:

"17 Ağustos 1999'da yaşanan #MarmaraDepremi’nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."