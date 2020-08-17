Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetimindeki çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Saha içerisine kurulan parkurlarda iki seri üzerinden çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan Konyasporlu futbolcular antrenmanı açma-germe hareketleri ile tamamladı.