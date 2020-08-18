Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ın son bombası Bernard Mensah, siyah-beyazlı kulübü tercih etme sebeplerini açıkladı. Kara Kartal'ın Fabrice N'Sakala ve Welinton'dan sonra üçüncü transferi olan Ganalı yıldız, Beşiktaş'ta gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek "Gerçekten harika bir kulübe geldim. Çok büyük bir kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Beşiktaş'ı tercih etmesinin kendisi için çok kolay olduğunu belirten Mensah "Herkesin bildiği gibi benimle ilgilenen başka takımlar da vardı ama ben en doğru tercihi yaptım. Beşiktaş geçen sezon ligin en iyi oynayan takımıydı. Maçlarını büyük bir keyifle izliyordum. Türkiye'ye geldiğim günden itibaren anladığım bir gerçek var; Beşiktaş taraftarı gibisi dünyada yok. Dolayısıyla Beşiktaş bir futbolcu için en iyi seçim" sözlerini kullandı.

> Devler Ligi hayali

Beşiktaş'ta şampiyonluğun birinci ve tek hedef olduğunu ifade eden Ganalı yıldız, "Öncelikle burada beni herkes çok iyi karşıladı. Beklentilerin yüksek olduğunun da farkındayım. Bu beklentilere karşılık vermek istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu. Kendisine güvendiğini ve başarılı olacağına inandığını belirten Mensah, "Hücum oynayan takımlarda çok daha etkili olduğum bir gerçek. Kayserispor'da çok zorlanmıştım ama Beşiktaş'ta gol atmak ve asist yapmak çok daha kolay olacak" dedi. Mensah ayrıca Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını çok istediğini ve altı gün sonra PAOK ile oynanacak ön eleme maçında forma giymeyi iple çektiğini de sözlerine ekledi.

Şampiyon olursak statta gitar çalarım

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala konuştu. A. Alanyaspor'da beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kongolu isim “Atiba Hutchinson gibi elimden geldiğince Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayıp, efsane olmak istiyorum. Türkiye’de ilk maçıma Beşiktaş’a karşı çıktım ve benim için gurur kaynağıydı. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Her oyuncu, Şampiyonlar Ligi müziğini sahada dinlemek ister” ifadesini kullandı. N'Sakala, gitar çaldığının hatırlatılması üzerine de “Şampiyon olursak arkadaşlarıma statta gitar çalma sözü verdim” dedi.

İmzayı çaktı idmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, imzayı atar atmaz akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Ganalı yıldız antrenman öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da tanıştı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

19.05'te açıklandı

∂ Beşiktaş, Mensah transferini saat 19.05'te açıklayarak, G.Saray'a göndermede bulundu. Ganalı yıldız da kulübün resmi sosyal hesabından paylaşılan videoda, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı” sözlerini kullandı.

FORMA TANITIMIYLA

Sürpriz açıklanıyor!

∂ Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar bugün saat 10.00'da Vodafone Park'ta tanıtılacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katılacağı tanıtımda, taraftarlar ve futbolcular için hazırlanan sürpriz bir projenin de açıklanacağı

‘Yunanistan arkamızda’

Paok'ta seferberlik

∂ PAOK ile Beşiktaş arasında oynanacak ön eleme maçı öncesinde Yunan ekibinin başkanı Ivan Savvidis ortamı geren bir açıklama yaparak "Günümüzdeki olaylar sebebiyle daha büyük önem kazanan bir maç. O gün PAOK'un bütün Yunanistan'ı temsil edeceğini bilmelisiniz" dedi.