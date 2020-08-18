Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor dün yeni transferlerine imza attırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bulunduğu imza töreninde ilk sözü alan Anders Trondsen, "Arkadaşım Sörloth’un ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde beklentileri karşılayacağımı düşünüyorum” dedi. Portekizli Edgar Ie ise “Geçen yıl bildiğiniz gibi sözleşme imzalamıştım, ancak yabancı limitinden dolayı burada olmam mümkün olmamıştı. Feyenoord gibi önemli bir kulüpte bir yıl kiralık olarak oynadım. Orada da iyi işler yaptı. Döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

> Plaza şükretti

Brezilyalı Marlon Xavier ise "Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hedefim her zaman kazanmak, kalitemi göstermek. Umarım bunu başarabilirim” dedi. Brezilyalı efsane Ronaldo'nun keşfettiği Ekvadorlu Stiven Plaza ise "Kariyerimde böyle yükseldiğim için şükrediyorum. Çok fazla konuşan ve doğru kelimeleri seçebilen biri değilim, ama söyleyeceğim tek şey kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğimden eminim. Çok önemli bir oyuncuyu, kendi ülkemi ve kendimi temsil ediyorum” dedi.