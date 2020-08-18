Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mame Thiam ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

MAME THİAM KİMDİR, kaç yaşında?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. Thiam, 1.85 boyunda ve 79 kilo.

Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig 'e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı. Ayrıca Thiam bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da bir gol attı.

MAME THİAM KARİYERİ

Profesyonel kariyerine, 2010 yılında Inter ile başlayan golcü futbolcu, 27 yaşında. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.