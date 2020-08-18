Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Mustafa Cengiz görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.