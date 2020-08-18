Fenerbahçe'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kamp öncesinde yapılan koronavirüs testleri sonucu negatif çıktı. Sarı-lacivertliler saat 19.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek.