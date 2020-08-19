Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar defa şampiyonluk yaşadığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery 2016'da Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.

"Kupa 2"yi kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörler, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı

1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham

1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool

1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord

1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach

1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool

1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven

1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach

1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt

1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town

1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg

1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht

1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham

1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg

1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen

1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli

1990 Dino Zoff İtalya Juventus

1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter

1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax

1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1994 Giampiero Marini İtalya Inter

1995 Nevio Scala İtalya Parma

1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih

1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04

1998 Luigi Simoni İtalya Inter

1999 Alberto Malesani İtalya Parma

2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray

2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool

2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord

2003 Jose Mourinho Portekiz Porto

2004 Rafael Benitez İspanya Valencia

2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova

2006 Juande Ramos İspanya Sevilla

2007 Juande Ramos İspanya Sevilla

2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit

2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk

2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid

2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto

2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid

2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea

2014 Unai Emery İspanya Sevilla

2015 Unai Emery İspanya Sevilla

2016 Unai Emery İspanya Sevilla

2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United

2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid

2019 Maurizio Sarri İtalya Chelsea