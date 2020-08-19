Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih hezimetinden sonra Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı. Katalan ekibi, 57 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.