Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Transferin flaş takımı Fenerbahçe’ye gelenlerin ardı arkası kesilmiyor. Şu ana kadrosuna tam yedi yeni oyuncu katan ve hiçbirisine bonservis bedeli ödemeyen sarı-lacivertlilerde iki isim de sırada bekliyor. Trabzon sayfasını kapatan Jose Sosa ile Türkiye’den ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş’ü duyuran Fenerbahçe’de müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu büyük oynamaya devam ediyor. Stoper mevkii için Lemos ve Cardona’yla anlaşan, ancak nihai hamlesini Sarr ve Bastos’tan gelecek cevaba göre yapacak olan Belözoğlu, sürpriz bir atak yaparak eski takım arkadaşıyla temasa geçti. Emre, Inter’in yüksek maliyeti sebebiyle gözden çıkardığı Diego Gogin’le görüştü.



Biri zor, diğeri cepte

Emre’nin A. Madrid’den takım arkadaşı olan Godin’i Fenerbahçe’ye davet etmesi üzerine, 34 yaşındaki Uruguaylının menajeri İstanbul için hazırlıklara başladı. Inter’in elden çıkarmak istediği Godin, Fenerbahçe’yle anlaşırsa transferin bonservis bedeli olmadan gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un gözdesi Enner Valencia’yla da el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Ekvatorlu forvetle anlaşan sarı-lacivertlilerin bir son dakika sürpriz olmazsa bu transferi de kısa sürede açıklaması bekleniyor. Valencia’da iplerin tamamen Fenerbahçe’nin elinde olduğu, transferin ancak kulüp istemediği takdirde gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.



KÜLLİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Koç, Erdoğan'a yeni sezon formalarını takdim etti.



Sosa geldi

Fenerbahçe'de bombalar dün de devam etti. Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Thiam'dan sonra Jose Sosa ile Sinan Gümüş de sarı-lacivertli renklere bağlandı. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Sosa, dün gece İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeye imza atacak olan Arjantinli yıldız, ardından Topuk Yaylası'ndaki çalışmalara katılacak. Öte yandan Trabzonspor Kulübü de bir mesaj yayınladı ve katkılarından dolayı Sosa'ya teşekkür etti.



Sinan Gümüş tamam

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Sinan Gümüş'ün transferi duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sinan Gümüş de imzası kuramadan yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir" dedi.



EMRE FARKI

‘Alo’ demesi yetiyor

Kramponlarını asmadan sportif direktörlüğe soyunan Emre Belözoğlu, yeşil sahalara veda ettikten sonra gaza bastı. “Alo ben Emre Abi’n” sloganı sosyal medyada fenomen olan Emre’nin sadece Türkiye’de değil, dünya futbolundaki saygınlığı F.Bahçe’yi transferde âdeta uçuruyor.