Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un ve Türk futbolunun yükselen değeri, transferin gözdesi Uğurcan Çakır, yeni sezonu ve hedeflerini anlattı. 24 yaşındaki file bekçisi pandemiden dolayı kamp için başka bir yere gitmeyi uygun bulmadıklarını belirtirken uyum içinde çalıtıklarını söyledi. Sözleşme uzatılan Eddie Newton konusunu da değerlendiren Çakır “Newton’un kariyeri belli. Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Trabzonspor’da çalışmak zordur ve ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır" diye konuştu.

> Şampiyonluk hayali

“Yaklaşık bir buçuk yıldır Trabzonspor’un kalesini koruyorum. İnşallah bu sezon daha da iyi bir performans sergileyeceğim. Ona göre çalışıyor, ona göre yaşıyorum” diyen Uğurcan transferi konusunda ise “Transfer çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor’u temsil etmek isterim” ifadesini kullandı. Genç eldiven “Yeni sezonda hep birlikte geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu yıl inşallah sonunu getirebiliriz ve şampiyon oluruz” dedi.

YOLLAR AYRILDI

Andusic’e 50 bin avro

∂ Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2022’ye kadar mukavelesi olan Andusic’e sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin avro tazminat ödeneceği açıklandı.

Tecrübe farkı

Uğurcan Çakır, geçen sezon kaçan şampiyonluk için “Biraz tecrübesizdik. Ligin sonunu iyi oynayamadık. Bizde de hata var tabii ki. Bu sezon biraz daha tecrübelendik” dedi.