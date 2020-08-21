Yeni Bordeaux Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlanırken, Bordeaux'nun orta saha oyuncusu Zerkane, 20. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1 2019-20 sezonu, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 28. hafta sonunda tescil edilmişti.
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Yeni Bordeaux Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlanırken, Bordeaux'nun orta saha oyuncusu Zerkane, 20. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1 2019-20 sezonu, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 28. hafta sonunda tescil edilmişti.
Etiketler : ligue 1,fransa,futbol,