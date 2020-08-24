Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih unutulmayacak sezonu mutlu sonla tamamladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle dikkat çekmişti. Lizbon'daki finalde de Paris Saint Germain'i tek golle deviren Almanlar, en büyük kupanın altıncı defa sahibi oldu. Maçta ilk tehlikeli pozisyonu 15. dakikada PSG yakaladı. Neymar'ın üst üste iki vuruşunda da kaleci Neuer başarılıydı. Bu pozisyondan sonra tempo arttı. Alman devinin golcüsü Lewandowski 22'de topu direğe nişanladı. Bir dakika sonra bu defa Neymar'ın getirdiği topla buluşan Di Maria'nın şutu az farkla üstten auta çıktı. Bayern'de Boateng 25'de sakatlanarak yerini Süle'ye bıraktı.

> Baskın Bayern

Lewandowski 31'de kale ağzından kafayı vurdu, Navas güçlükle kurtardı. Mbappe 45'te maçtaki en net fırsatı yakaladı ama dünyanın en pahalı futbolcularından biri olan Fransız yıldız çok zayıf bir şut çekti. Bayern Münih ikinci yarıya daha baskın başlayan taraftı. Paris Saint Germain ilk yarıdaki gibi kontrataklarla etkili de olamadı. Bayern aradığı golü 59'da buldu. Kimmich'in arka direğe kestiği ortayı Colman kafayla filelere gönderdi. Kalan sürede Fransız ekibi özellikle Mbappe ile etkili olmaya çalışsa da skoru değiştiremedi. Böylelikle Bayern Münih, pandemi sürecinin damgasını vurduğu Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunu kupayı kaldırarak tamamlamayı başardı.

Almanlar yine güldü

∂ Şampiyonlar Ligi'nde ikinci Fransız-Alman finalinde gülen taraf yine Almanlar oldu. Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.

7 yıl sonra gelen kupa

Bayern Münih 2013'ten bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. Kırmızı-beyazlılar toplamda da altıncı defa kupanın sahibi oldu. Alman ekibinin müzesinde ayrıca birer tane UEFA Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupa bulunuyor.

ÜST ÜSTE 11'İNCİ ZAFER

Yok böyle bir seri

Lizbon'daki finalde mutlu sona ulaşan Bayern Münih, kırılması zor bir rekora da imza attı. Bavyera ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olarak da tarih yazdı.