Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Gelecek sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe bombaları patlatmaya devam ediyor. Son transferin ismi Mauricio Lemos... Daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Novak, Thiam ve Sosa ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Urugaylı stoper Lemos'u da renklerine bağladı. Fenerbahçe ile 3+1 yıllık el sıkışan 24 yaşındaki oyuncu dün gece İstanbul'a geldi. Geçen sezon İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta forma giyen Lemos'un bonservisi için kulübün kasasından yaklaşık bir milyon dolar çıkacağı öğrenildi. Transferde şov yapan Fenerbahçe'nin bombaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

> Tisserand sırada

Sarı-lacivertliler kadrosuna bir stoper daha katmak istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un talepleri doğrultusunda takviyelere devam eden yönetimin yeni hedefi Marcel Tisserand. Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki stoperin kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmek için görüşmelere devam ediyor. Tisserand'da aksilik çıkması durumunda rota Alanya'ya kırılacak. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Steven Caulker yedekte bekletiliyor. Alanyaspor'un 28 yaşındaki ve 1.91 boyundaki stoperi Caulker, İngiltere Millî Takımı'nda bir defa oynayıp bir gol atmıştı.

VİRÜS ŞOKU

Jose Sosa evde kaldı

∂ Emre Belözoğlu’ndan 5 numarayı devralan Jose Sosa, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak. Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınan Arjantinli yıldız ancak iyileşince takıma katılacak.

PAHALI GELDİ

Tolgay’da kriz

∂ Tolgay Arslan için Hannover çok istekli. Ancak Bundesliga 2’de mücadele eden Alman ekibinin Tolgay’ın maaşını ödeyecek bütçesi yok. Tolgay 2 milyon avro kazanıyor, Hannover’ın teklifi ise 1 milyon avro.

TURP GİBİLER

Kontrol molası

∂ Yeni transferler Sinan Gümüş ile Filip Novak dün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti. Detaylı tetkikleri temiz çıkan iki oyuncu daha sonra hemen Düzce’ye dönerek akşam idmanındaki yerlerini aldı.

Barcelona'yı reddetmişti

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lemos, 2017'de Barcelona'nın teklifini reddetmiş ve bu kararıyla ilgili "Her futbolcu Barcelona'da oynamak ister. Ancak gitseydim yedek oturacaktım. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim. Çünkü yedek oturarak hiçbir şekilde gelişemem" demişti.

GENÇ AMA TECRÜBELİ

Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, bir sezon da kiralık olarak İtalya Serie A'da Sassuolo'da top koşturmuştu.

Her yerde oynarım

Kasımpaşa’daki performansıyla yıldızlaşıp soluğu Fenerbahçe’de alan Mame Thiam, Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının karşısında çıktı. Senegalli forvet, “Teklifi duyduğum anda heyecanlandım. Eşim de ısrarla Fenerbahçe’ye gitmem gerektiğini söyledi. Hocamız bana nerede görev verirse versin oynarım. Her zaman en iyisini yapmak için mücadele edeceğim” sözünü verdi.

Önemli olan ruh

Fenerbahçe taraftarının en güvendiği isimlerden olan Luiz Gustavo, şampiyonluk hasretinin takım oyunuyla biteceğini söyledi. Kulüp kanalına konuşan sambacı, “Hedeflerimizin hepsine ulaşmak istiyoruz. Amacımız takım ruhunu yakalamak, kazanan bir takım ortaya çıkarmak. Herkes çok motive. Hocamızın felsefesini, oyun tarzını anlamaya çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.